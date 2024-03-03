Samanyolu Haber /Dünya / '24 ila 48 saat içinde Gazze'de ateşkes sağlanabilir': Hamas heyeti Kahire’de! /03 Mart 2024 13:16

'24 ila 48 saat içinde Gazze'de ateşkes sağlanabilir': Hamas heyeti Kahire’de!

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar devam ederken, Hamas heyetinin Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldiği kaydedildi. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisinin İsrail'in talepleri kabul etmesi durumunda Gazze'de 24 ila 48 saat içinde ateşkesin sağlanabileceğini söylediği aktarıldı.

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İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar devam ediyor. İsrail medyası, Hamas heyetinin Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldiğini duyurdu. İsrail heyetinin günün ilerleyen saatlerinde Kahire’de olmasının beklendiğini yazan İsrail basını, İsrail tarafına yakınlığı ile bilinen bir kaynağın ise İsrail tarafının hayatta olan esirlerin tam listesinin verilmemesi durumunda bir heyet göndermeyeceğine ilişkin sözlerini aktardı. Khalil Al-Hiya liderliğindeki Hamas heyetinin yanı sıra ABD ve Katar taraflarının da Kahire’ye ulaştığı aktarıldı.

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisinin İsrail'in talepleri kabul etmesi durumunda Gazze'de 24 ila 48 saat içinde ateşkesin sağlanabileceğini söylediği bildirildi. Adı açıklanmayan yetkili, “İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” dedi.

ABD’li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederek “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de sözlerine eklemişti.

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