Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Rusya’nın yeni toprak hedefi yok! /07 Ağustos 2023 12:51

Kremlin: Rusya’nın yeni toprak hedefi yok!

Kremlin’den Rusya’nın yeni toprak hedefi olmadığı ve operasyonun devam edeceğine dair açıklama geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu ana kadar ateşkes için bir gerekçe bulunmadığını, bu nedenle Ukrayna'daki özel operasyonun öngörülebilir gelecekte devam edeceğini söyledi.

New York Times gazetesine demecinde Peskov, Rusya’nın daha fazla Ukrayna toprağı elde etmek isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, sadece artık Anayasamıza göre bize ait olan tüm bölgeleri kontrol etmek istiyoruz.”

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, The New York Times’a verdiği özel demeçte 2024 seçimleri ile ilgili söylediği sözlerinin anlamından çarptırılarak yayınlandığını iddia etti.

The New York Times, Peskov’un "Başkanlık seçimimiz aslında demokrasi değil, maliyetli bürokrasi. Çünkü Putin'in oyların yüzde 90'ından fazlasını alarak gelecek yıl yeniden seçileceğinden kuşku yok” dediği iddiasını dile getirmiş, bu açıklamalar özellikle Batı basınında geniş yankı uyandırmıştı.   Bu sözlerin özellikle Batı basınından seçimlerle ilgili olumsuz yorum ve tahminlere neden olması üzerine RBC'ya açıklama yapan Peskov, The New York Times’a kişisel görüşlerini söylediğini, “Rusya’daki seçimler demokrasi değil” demediğini, görüşmenin çarpıtılarak aktardılığını belirtti.
Peskov Putin'in seçileceği gerçeğine inandığını, toplumun Putin’e olan desteğinin ortada olduğunu belirterek; "Putin'in seçileceği şimdiden belli. Bu tamamen kişisel görüşüm. Bunun dışındaki sözlerimi çarpıttılar” ifadelerini kullandı.
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