Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK eski Başkanı: ‘TÜİK, doğalgaz oyunuyla temmuz enflasyonunu 10 puan düşük açıkladı’ /07 Ağustos 2023 12:49

TÜİK eski Başkanı: ‘TÜİK, doğalgaz oyunuyla temmuz enflasyonunu 10 puan düşük açıkladı’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, TÜİK’in “doğalgaz oyunuyla” temmuz enflasyonunu aylık bazda 2,05, yıllık bazda ise 10 puan daha düşük açıkladığını belirtti. Aydemir, ‘‘İktidar memur emekli ve asgari ücrete verdiği artışı açık ve gizli olarak fazlasıyla geri alıyor. Bizler yoksullaşmaya devam ediyoruz.’’ dedi.

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TÜİK, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, vergi artışları ve iğneden ipliğe her şeye peş peşe zamların yapıldığı temmuz ayında aylık enflasyonu yüzde 9,49, yıllık enflasyonu ise yüzde 47,8 olarak açıklamıştı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren eski TÜİK Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydemir, “TÜİK doğalgaz oyunuyla temmuz aylık enflasyonunu 2,05 puan düşük açıkladı. Temmuz aylık enflasyon %9,49 değil, %11,54 olmalıydı” ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyonun yüzde 57,9 yerine yüzde 47,8 olarak açıklandığını belirten Aydemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

”YOKSULLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“TÜİK doğalgaz oyunuyla temmuz aylık enflasyonunu 2,05 puan düşük açıkladı. Temmuz aylık enflasyon %9,49 değil, %11,54 olmalıydı.

Mayıs ayında fatura alınmadığı için doğalgaz tüketici fiyat endeksinden çıkarıldı. Haziran ayından itibaren ise 25 metreküp bedava şeklinde fiyatlama yapılıyor. Fiyat değişmedi aynı kaldı.

TÜİK yaşam maliyeti ile enflasyonu karıştırıyor.

Doğalgaz oyunu olmasaydı yıllık enflasyon %47,8 değil, tam 10 puan daha yüksek olarak %57,9 açıklanacaktı.

İktidar memur emekli ve asgari ücrete verdiği artışı açık ve gizli olarak fazlasıyla geri alıyor.

Bizler yoksullaşmaya devam ediyoruz.”
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