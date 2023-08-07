Nijer'de askeri cunta ülkenin hava sahasını kapattı

Nijer'de 26 Temmuz'da darbeyle yönetimi ele geçiren askeri cunta, askeri müdahale tehdidine karşı ülkenin hava sahasını kapattı. Askeri cuntanın devlet televizyonundan dün akşam saatlerinde yayınlanan açıklamasında "Komşu ülkelerin hazırlıklarıyla gittikçe daha belirgin hale gelen müdahale ihtimali karşısında Nijer'in hava sahası bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm uçaklar için kapatılmıştır" denildi. Açıklamada hava sahasını ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişime "derhal ve enerjik" bir biçimde karşılık verileceği duyuruldu.





Batı Afrika Ekonomik Birliği (ECOWAS), 30 Temmuz günü darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un bir hafta içinde tekrar görevine iade edilmesi yönünde Nijer'deki askeri yönetime ültimatom vermişti. ECOWAS'ın aksi halde askeri müdahale de dahil olmak üzere bazı tedbirlerin hayata geçirileceğini ifade ederek yönetime tanıdığı süre, dün geceyarısı doldu.Askeri cuntaların yönetimde olduğu Burkina Faso ve Mali Nijer'e askeri müdahaleyi kendilerine savaş ilanı sayacaklarını duyurmuştu. Fransa ise ECOWAS'ın alacağı her türden kararı "tereddütsüz" destekleyeceğini açıklamıştı.





Nijer'de yönetimdeki Vatanı Koruma Ulusal Konseyi ayrı bir açıklamayla da iki Orta Afrika ülkesinde "müdahaleye hazırlık için ön konuşlanma" gözlendiğini duyurdu. Ülkelerin adı açıklanmazken "Müdahil olan herhangi bir devlet savaşın tarafı sayılacaktır" denildi.





ECOWAS'ın 15 üyesi bulunuyor. Benin, Cape Verde, Gambiya, Gana, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo birliğe üye ülkeler. Burkina Faso, Gine, Mali ve Nijer'in üyelikleri ise bu ülkelerde gerçekleşen askeri darbeler nedeniyle askıya alınmış durumda.