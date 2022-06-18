Samanyolu Haber /Gündem / Kripto kabusu büyüyor: Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan düşüş yüzde 70'i aştı /18 Haziran 2022 14:34

Kripto kabusu büyüyor: Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan düşüş yüzde 70'i aştı

Bitcoin Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına geriledi. Ethereum de 1.000 doların altını gördü. Bitcoin Kasım ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 70 gerileme gösterdi.

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Kripto varlık piyasasında sıkılaşma baskısı ve devam eden De-Fi krizi ağır tahribata devam ediyor.

Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, bu sınırı da aşağı yönlü kırdı. Böylelikle Aralık 2020'den bu yana ilk kez Bitcoin'de 20 bin doların altı görüldü.

Kripto varlık piyasasının önemli para birimlerinden olan Ether de 1.000 doların altına geriledi.

Kripto piyasası küresel riskli varlıklar piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer merkez bankalarının sıkılaşma adımları dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti.

BİRBİRLERİNİ HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; kripto para fiyatları sert şekilde düşerken, profesyonel yatırımcılar eskisi kadar kolay kâr elde edilemeyen piyasada kazançlarını artırmak için birbirlerini hedef almaya başladılar.

Sushi De-Fi Borsasında Omakase anonim ismiyle bilinen bir kullanıcı verdiği röportajda birçok köpek balığı yatırımcının işlemleri kayıt altına alan blok zincirleri araştırarak özellikle yüksek kaldıraçla oynayan diğer yatırımcılar hakkında bilgi edinmeye çalıştığına dikkat çekti.

Sonrasında “köpek balıkları” bu yatırımcıları, insanların birbirinden aracı kurumlar olmadan borç aldıkları De-Fi sistemlerinde oldukça yaygın olan likidasyona (varlıklarının değerini sıfıra indirme) zorlayarak “likidasyon bonusu” elde ettikleri belirtiliyor.

Nansen blok zincir analitik firmasına göre benzer stratejilerden biri olan köpek balığı yatırımcıların merkeziyetsiz Borsalar ve merkezi borsalar arasındaki farkla fiyat arbitrajı üzerinden para kazanması TerraUSD sabitkoinin çökmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde kripto borsası Celsius Network'te yaşanan sorunlar da arbitraj işlemleri nedeniyle daha kötü bir hal almıştı.

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