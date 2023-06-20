Kripto Kralına hapis cezası: 40 Milyar dolar kaybolmuştu

ABD ve Güney Kore tarafından dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan Terra kurucu ortağı Do Kwon, sahte pasaportla seyahat etmeye teşebbüs ettiği için Karadağ mahkemesi tarafından dört ay hapis cezasına çarptırıldı.





Podgorica Mahkemesi dün, Terraform Labs’ın mali işler müdürü olan Han Chang-joon’un da aynı suçtan hüküm giydiğini ve dört ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Mahkeme, gözaltında geçirilen sürenin hapis cezasına dahil edildiğini ve ikilinin karara itiraz edebileceğini belirtti.





Kripto kralı olarak bilinen Kwon ve Han, mart ayında Dubai’ye giden özel bir jete binmeye çalışırken Karadağ’da yakalanmıştı. Karadağ polisi, ikilinin sahte Belçika ve Kosta Rika belgeleri de dahil olmak üzere birden fazla pasaporta sahip olduklarını söyledi.





DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR

Kwon’un kurduğu iki dijital varlık olan Terra ve Luna geçtiğimiz yıl piyasada 40 milyar dolarlık bir çöküş yaşamış, Güney Kore ve ABD, Do Kwon hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunmuştu. Kwon aynı zamanda kırmızı bültenle de aranıyordu.





Güney Kore, TerraUSD ve Luna para birimlerini geliştiren Terraform Labs'in ortak kurucularından Kwon’u menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ile suçlamaya devam ediyor.





Geçtiğimiz mayıs ayında iki para biriminin de değeri çakılmış, TerraUSD'nin fiyatı 1 dolardan 0,01 doların altına düşmüştü.