Enes Kanter: Türkiye’deki kardeşlerimizin sesini duyurmak için tek yürek olacağız

Fransa Strazburg bugün önemli bir insan hakları eylemine sahne olcak. AİHM önünde saat 11.00’te yapılacak eyleme destek vermek için ABD’den Fransa’ya gelen NBA yıldızı ve insan hakları aktivisti Enes Kanter “Türkiye’deki onbinlerce mağdur mazlum kardeşimizi unutmadık onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.





TR724’ten Basri Doğan’a konuşan , Enes Kanter eyleme ilişkin şu idadeleri kullandı: “Bu program benim için ve bizim için o kadar önemli ki kalktım Newyork’tan Washinton’dan geldim. İçerideki kardeşlerimiz için Türkiye’deki mağdur olan kardeşlerimiz için onların motivasyonu için böyle bir program şarttı. Binlerce abimiz ablamız kardeşimiz yarın hep birlikte bir ses olacaklar özgürlük diyecekler demokrasi diyecekler, ülkemiz, Türkiye diyecekler. Bunun için yarın son derece önemli. Çok önemli bir mesaj sadece AİHM’e değil bütün dünyaya vereceğimiz mesaj var. Onun için ben çok heyecanlıyım ilk defa böyle bir programa katılacağım ve Allah’ın izniyle ile yarın çok önemli bir program bizleri bekliyor Hidayet abi olsun bir çok abimiz ablamız kardeşimiz olsun içerde haksız yere bir sürü arkadaşımız var bebekler olsun, çocuklar olsun ablalarımız var onlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcu. Onun için yarın bizim burada vereceğimiz mesaj Türkiye’de içerideki kardeşlerimize biz sizi unutmadık dünyanın farklı yerlerinde Avrupa’da olsun seslerini duyurmak için sesimizi duyurmak için hareket ediyoruz çaba sarf ediyoruz biz içerideki kardeşlerimizi Türkiye’de kardeşlerimizi unutmadık. Amerika’da olsun hem de dünyada olsun Avrupa’da dünyanın farklı yerlerinde olsun sesimizi çıkartabildiğimiz kadar çıkartmaya çalışıyoruz Günde neredeyse ben şunu söyleyebilirim dört 5 saat uyuyorum desem yalan olmaz devamlı onların sesi olmak istiyoruz onların seslerini duyurmaya çalışıyoruz on için kardeşlerimizi unutmadık yarın on için inşallah çok güzel bir program olacak. Bizim amacımız ülkemizi şikayet etmek değil biz ülkemizi seviyoruz. Sadece haksızlığa zulme boyun eğmiyoruz. Bu sebeple yarın herkesi bekliyoruz.”