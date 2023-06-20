Emniyet'te 'tayin fırtınası' bekleyişi: ' Soylu'nun kadrosunda tedirgin bekleyiş... '

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin yankıları sürüyor. İçişleri Bakanlığı görevini 7 yıl boyunca yürüten Süleyman Soylu, koltuğunu Erdoğan'ın kararıyla Ali Yerlikaya'ya devretti.





Uzun süredir İstanbul Valisi görevini yürüten Yerlikaya, görevi Soylu'dan devraldı. Yerlikaya'nın göreve gelmesi sonrası yaşanacaklar da siyaset gündeminde merak konusu olmaya devam ediyor.







"FAZLASIYLA TEDİRGİNLER..."

Son olarak T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle birlikte Emniyet teşkilatında tayin fırtınası bekleyişinin başladığını söyledi.





Süleyman Soylu'nun yedi yıla yakın süredir 'ilmek ilmek dokuduğu' kadrosu için artık uzatmaların oynandığını kaydeden Şardan, "Eski bakanın kadrosunda yer alanlar fazlasıyla tedirginler bugünlerde" ifadesini kullandı.





'ÜST YÖNETİCİLERİN TAMAMI DEĞİŞECEK' İDDİASI

"Erdoğan’ın bakan yardımcıları üzerinde yaptığı çalışmanın uzaması, Emniyet Genel Müdürü olarak görevlendirilecek kişinin de atanmasını geciktiriyor. Çünkü, mevcut Genel Müdür Aktaş’ın Bakan Yardımcısı olması gündemde. Aktaş, makamı boşaltamayınca yeni genel müdürün atanması da uzuyor" diyen Şardan, şöyle devam etti:





"Gelen kulis bilgilerine göre, Yerlikaya’nın merkezde görev yapan üst yöneticilerinin neredeyse tamamını değiştireceği bilgisi var. Bazı önemli birimlerin yaptığı ihaleler ve alımların mercek altına alındığı bakanlık kaynaklarınca ifade ediliyor. Bunlar arasında özellikle suçla mücadele çerçevesinde görev yapan birimler için satın alınan ancak şimdilerde kullanılmayan bazı özel yazılımların yer aldığını belirtiliyor.





Geçen hafta Büyüteç’te belirttiğim üzere mevcut Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın Genel Müdür koltuğuna oturmasındaki yüksek olasılık halen devam ediyor. Soylu döneminde Çalışkan’ın makam kapısının önünden geç(e)meyenler, bugünlerde Çalışkan’ın genel müdür olma olasılığına karşı ziyaretlerini sıklaştırdı."





'SON GÜNLERDE 'SOYLU'NUN EKİBİNDEN DEĞİLİZ' DİYE KULİSLERE BİLGİ SALIYORLAR'

"Bu arada halen görevde olan özellikle merkez teşkilatında makam sahibi bazı üst düzey emniyet müdürleri, son günlerde 'kendilerinin Soylu’nun ekibinden olmadıkları' yönünde kulislere bilgi salıyorlar" diyen Şardan, "O kadar farklı ekiplerin görev aldığı teşkilatta yıllardır böylesi bir durum yaşanmamıştı. Hatta öyle ki, yine görevdeki bazı polis müdürlerinin Bakan Yerlikaya’ya aracı gönderdikleri ve mevcut ekiple ilgili bilgi aktarmak istedikleri teşkilat içinde konuşulan diğer bir konu" ifadelerine yer verdi.