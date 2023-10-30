'Kripto piyasası düzenleme bekliyor'

60 bin dolar seviyelerinden dönen ve uzun süredir 25 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, geçen hafta aniden hareketlenerek 35 bin sınırına dayandı.



Türkiye’de yaklaşık 12 milyon kripto para yatırımcısının olduğu belirten kripto para borsası Bitexen CEO’su Yahya Tuğyan Erdem, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda azalan oynaklığın son yıllarda bu piyasaya ilgiyi düşürdüğünü söyledi.



Bunun doğal bir süreç olduğunu belirten Erdem, “Ayı dönemi geleneksel piyasalarda ve kripto piyasalarında yaşanması oldukça doğal bir süreçtir. Bu ilk defa yaşanmıyor. Bu dönemlerde sabırlı olmak gerekir. Düşüşlerde yatırımcılar küçük küskünlükler yaşasa da piyasa toparlandığında katlanarak dönecektir. Her zaman söylediğim gibi 1 Bitcoin’in değeri 1 Bitcoin’dir” dedi.



Erdem, kripto para piyasasının olumlu regülasyonlarla birlikte daha da sağlam bir zemine oturacağını da belirtti.