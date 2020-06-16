Samanyolu Haber /Gündem / Kritik eşik 2 bin vak'a: Türkiye'de salgın yeniden patladı /16 Haziran 2020 09:58

Kritik eşik 2 bin vak'a: Türkiye'de salgın yeniden patladı

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vaka sayılarının beklenenden fazla artması tedirginliğe neden oldu. Normalleşme döneminde gevşetilen tedbirlerin, rakamların 2 bini aşması durumunda yeniden alınabileceği öne sürüldü.

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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümet koronavirüs vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak 'bölgesel yeni yasakların' hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin  tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.

Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi 'kısmi yasaklar'a dönülebileceği kaydediliyor.

'Sınavlardan sonra salgın odakları değişebilir'

Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. 

Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor. 
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