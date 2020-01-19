Kritik zirve başladı...

Almanya'nın başşehri Berlin'de, Libya'daki savaşın tarafları General Halife Hafter ve Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetin başkanı Fayez el-Sarrac'ın ve bu isimleri destekleyen ülke liderlerinin bir araya geldiği zirve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından başladı.
KALICI ATEŞKES İMZALANABİLECEK Mİ?
Konferansta kalıcı ateşkesin sağlanması, siyasi çözüm safhasına geçilmesi ve silah ambargosu kararının uygulanması için atılacak adımlar müzakere edilecek.
İki hafta önce Rusya'nın başşehri Moskova'da Hafter ve el-Sarrac arasında ateşkes imzalatma teşebbüsü akim kalmıştı.
Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme yaptı.
Libya'da iç savaşı sona erdirmek için Berlin'de buluşan liderler aile fotoğrafı çektirdi.
ZİRVEYE ERDOĞAN VE PUTİN HARİCİNDE KATILAN LİDERLER?
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Çin Başbakanı Li Kıçiang
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi
Libya'nın batıdaki komşusu Cezayir'in Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun
Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilcisi Ghassan Salame
AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri