Kritik zirve başladı...

Almanya'nın başşehri Berlin'de, Libya'daki savaşın tarafları General Halife Hafter ve Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetin başkanı Fayez el-Sarrac'ın ve bu isimleri destekleyen ülke liderlerinin bir araya geldiği zirve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından başladı.







KALICI ATEŞKES İMZALANABİLECEK Mİ?





Konferansta kalıcı ateşkesin sağlanması, siyasi çözüm safhasına geçilmesi ve silah ambargosu kararının uygulanması için atılacak adımlar müzakere edilecek.





İki hafta önce Rusya'nın başşehri Moskova'da Hafter ve el-Sarrac arasında ateşkes imzalatma teşebbüsü akim kalmıştı.





Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme yaptı.





Libya'da iç savaşı sona erdirmek için Berlin'de buluşan liderler aile fotoğrafı çektirdi.





ZİRVEYE ERDOĞAN VE PUTİN HARİCİNDE KATILAN LİDERLER?





Almanya Başbakanı Angela Merkel

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Çin Başbakanı Li Kıçiang

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi

Libya'nın batıdaki komşusu Cezayir'in Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilcisi Ghassan Salame

AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri



