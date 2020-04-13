Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'dan evde kalanları sevindiren yenilik /13 Nisan 2020 20:02

Instagram'dan evde kalanları sevindiren yenilik

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram, önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

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Covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca kişi karantinada. Instagram'da son dönemde canlı yayın sayıları arttı. Sosyal medya platformu Instagram, sürpriz bir yeniliğe imza atarak karantinada canlı yayın izleyenleri sevindirdi.

Covid-19 salgını sırasında Instagram akışlarını telefonda izlemek istemeyenler için Instagram Live akışları, internet üzerinden görüntülenebilir hale geldi.

Değişiklik hakkında bir duyuru yapılmasa da, birçok kullanıcı canlı Instagram akışlarının web tarayıcısı üzerinden görüntülenebildiğini fark etti.

Bilişim sitesi CHIP'in haberine göre büyük ekrandaki Instagram Live izleme deneyimi, telefondakine benziyor ve iki kişilik akışları destekliyor. Akışı büyük ekranda izlediğinizden, metinler ekranın yarısını kaplamıyor.

Masaüstünden yayın başlatmanıza izin verilmiyor, yani Instagram'ın diğer web tabanlı canlı akış hizmetlerine rakip olmak gibi bir amacı yok. Yeni işlevin, salgın nedeniyle evinde kalan ve hayranlarına ulaşmak isteyen şarkıcı ve ünlüleri memnun etmesi bekleniyor.
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