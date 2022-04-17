Samanyolu Haber /Gündem / Kriz büyüyor: İlk üç ayda 29 bin 360 esnaf kepenk indirdi /17 Nisan 2022 09:42

Kriz büyüyor: İlk üç ayda 29 bin 360 esnaf kepenk indirdi

Ekonomik krizin etkisi kendini iflaslarda da gösterdi. Resmi rakamlara göre ilk üç ayda iflas eden esnaf sayısı 30 bin sınırına dayandı.

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Ekonomik krizin derinleşmesi ile birlikte esnaf kepenk kapatmaya başladı.  Bu yıl kepenk indiren esnaf sayısının 30 bine dayandığını aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Artan iflaslar, iktidarın elektrik faturalarında yaptığı düzenlemenin esnafın hiçbir sorununa çare olmadığını gözler önüne serdi” dedi.
   
İktidar zor durumdaki esnaf için “sabır” çağrıları yaparken Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre geçen martta iflas edenlerin sayısı son dört yılın mart ayına göre rekor kırdı. 

Bu yılın ilk üç ayında 29 bin 360 esnafın iflas ettiğini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Şubat 2022’de 8 bin 987 olan iflas sayısı martta 10 bin 226’ya çıktı. Ayrıca bu yıl martta yaşanan iflaslar son dört yılın en yüksek mart ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Örneğin geçen yılın mart ayında iflas eden esnaf sayısı 9 bin 310’du. Artan iflaslar, iktidarın elektrik faturalarında yaptığı düzenlemenin esnafın hiçbir sorununa çare olmadığını da gözler önüne serdi. Yine ilk üç aydakilerle beraber son 15 ayda iflas eden esnaf sayısı ise 131 bin 110’a yükseldi” dedi.

Ayrıca “Esnafın elinden ekmek teknesini alan siyasi iktidardır” diyen Ağbaba, şu çağrıyı yaptı: “Salgın süresince kapalı olan, işleri azalan esnafımızın Mart 2020-Haziran 2021 arasında ödenmiş faturaları iade edilmeli. Salgın sürecinde esnafa verilen kredilerin faizleri silinmeli. Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı.” 

ESNAFIN UMUDU DÜĞÜN SEZONU
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün açıklama yaparak ramazan sonrası düğün sezonunda bir milyona yakın çiftin evlenmesini beklediklerini vurguladı. Palandöken “Ancak fiyat artışları bütçelerini kısıtlıyor. Bugün evlenmek isteyenlerin 150-200 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu nedenle devlet, piyasayı baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredisi sunmalı” dedi.
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