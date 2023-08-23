KULİS: Akçay: KKM’nin tasfiyesi için gerekirse yeni kararlar alınacak

TR724'te yer alan habere göre Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Babuşçu’nun paylaşımına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, dün banka üst düzey yöneticileri ile toplantı yaptı. Kendisi de eski bir banka yöneticisi olan Şenodl Babuşçu’nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:



Bankacılık sektörüne yönelik bazı konular görüşüldü. Akçay, bundan sonra Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne yönelik politikalarını anlattı. Banka yöneticileri ise taleplerini dile getirdi. Konuşulan önemli konu başlıkları şunlar:



Sıkı para politikası konusunda gerekenler yapılacak ve kararlılıkla sürdürülecektir.

KKM’nin tasfiyesi konusundaki alınan kararlar kesinlikle uygulanacak ve gerekirse yeni kararlar alınacaktır.

Mevduat ve kredi faizlerinin piyasa koşullarında oluşması sağlanacaktır.

Son iki yılda alınan “Makro ihtiyati tedbirler” adı altındaki tedbirler hızla sadeleştirilecektir.



