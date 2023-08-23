Samanyolu Haber /Dünya / Eris varyantı sebebi ile ilk maske zorunluluğunu onlar getirdi /23 Ağustos 2023 09:40

Eris varyantı sebebi ile ilk maske zorunluluğunu onlar getirdi

EG.5 varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nde baskın hale gelmesi vaka artışlarına yol açıyor.

SHABER3.COM

Eris olarak bilinen Covid-19'un yeni varyantı EG.5, salgın günlerine geri mi dönüyoruz sorusunu sorduruyor.

Hollywood'daki Lionsgate stüdyoları, yeni bir Covid salgınına karşı çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi. Stüdyonun Santa Monica'daki ofisinde bazı çalışanların virüs kapması üzerine bazı katlarda çalışanlara gönderilen elektronik posta mesajında  personelden maske takılması istendi.

Mesajda ayrıca çalışanlardan ofise gelmeden önce  test yapmaları uyarısında da bulunuldu.

EG.5 varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nde baskın hale gelmesi vaka artışlarına yol açıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) internet sitesinde bu hafta ülke çapında hastaneye yatış sayısında yüzde 14'lük artış yaşandığı belirtildi.

Ancak bazı uzmanlar, Omicron'un bir alt türü olan varyantın nisan ayından bu yana ülke içinde yayıldığını ancak diğerlerine göre daha fazla endişe yaratması için bir sebep bulunmadığını düşünüyor. Yeni türün omicron salgınına benzer büyük bir dalgaya sebep olması da beklenmediği dile getiriliyor.
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