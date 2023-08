Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

"Yangın, Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor"

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda salı günü (22 Ağustos) çıkan orman yangını devam ediyor.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için başlatılan hava destekli çalışma aralıksız sürüyor.Yangın nedeniyle şu ana kadar tahliye edilen yerleşim yeri sayısı dokuza yükseldi.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangında can kaybı olmadığını bildirdi.Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını dile getirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabı X üzerinden yangına dair açıklamada bulundu.Yerlikaya, iletisinde şu bilgileri paylaştı:"Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2.659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz ,71 su tankeri, 328 diğer araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır."Bu arada dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişi, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.AA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine açıldı.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale edildiği belirtildi.Yangının, belediyeler ve özel idarelerden toplam 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor. Orman teşkilatımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sahadadır. Durmadan, yorulmadan alevlerle mücadele edeceğiz."