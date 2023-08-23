Türkiye'de toplanan 100 lira verginin 10 lirası otomotivden alınan ÖTV’den

Motorlu taşıtlardan yıllık ne kadar ÖTV toplanıyor? Toplam vergi gelirleri içinde motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’nin oranı kaç?





















Tahsil edilen toplam verginin ne kadarı motorlu taşıtlar özel tüketim vergisinden (ÖTV) geliyor?

2000 yılından itibaren bu oran 2020’ye kadar yüzde 5’i görmedi. İlk yıllar bu oran yüzde 2-3 civarında seyrederken 2015 yılında yüzde 4,2’ye çıktı. 2019’da ise yüzde 2 oldu.













Avrupa’da en pahalı aracın olduğu ülke Türkiye















