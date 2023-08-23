Putin'den 'dolarsızlaşma' mesajı



Zirveye video konferansla katılan Putin , "Eşitlik, ortaklık desteği, birbirimizin çıkarlarına saygı ilkeleri üzerinde işbirliği yapıyoruz ve bu birliğimizin geleceğe yönelik stratejik rotasının özüdür. Bu rota, küresel çoğunluk olarak adlandırılan dünya toplumunun ana bölümünün isteklerini karşılayan bir rota" dedi.









Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını temsil ediyor.

Dolarsızlaşma mesajı

Rusya Devlet Başkanı, üye ülkeler arasındaki ticaretin ABD dolarından ulusal para birimlerine kaydırılması konusunun detaylı bir şekilde ele alınacağını kaydetti.

Yeni ticaret yolu projeleri





Afrika'ya ücretsiz tahıl

Rusya'nın Afrika için güvenilir bir gıda tedarikçisi olmaya devam edeceğini ve geçen ay St Petersburg'da düzenlenen zirvede söz verdiği gibi bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sağlama görüşmelerini tamamladığını kaydetti.

Putin hakkında tutuklama emri





Yeni Kalkınma Bankası

BRICS ülkelerinin 2015'te kurduğu Yeni Kalkınma Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasına alternatif olarak değerlendiriliyor.

Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgütün dünya nüfusunun büyük bir kısmının isteklerini karşılama yolunda ilerlediğini söyledi.BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) bu noktada büyük rol oynayacağını belirten Putin, "Ekonomik ilişkilerimizin dolarsızlaştırılmasına yönelik nesnel ve geri döndürülemez süreç ivme kazanıyor" diye konuştu.Uluslararası ticaretin yüzde 18'ini temsil eden ve işlemlerin çoğunun hala dolar cinsinden yapıldığı BRICS, kendilerini dolardan kurtarmanın yollarını arıyor.Grubun en güçlü ekonomisi Çin, "ortak para birimi" fikrini desteklediği biliniyor; ancak Güney Afrika bu konuda çekimser davranıyor.Zirvenin Ukrayna ile savaş nedeniyle Batının yaptırım uyguladığı Rusya için giderek daha önemli hale geldiği yorumları yapılıyor.Moskova yönetimi halihazırda Asya, Afrika ve Latin Amerika ile yeni diplomatik ve ticari ilişkiler kurmaya çalışıyor.Rusya'nın özellikle iki önemli proje geliştirmek istediğinin altını çizen Putin, yeni limanlar, yakıt terminalleri ve genişletilmiş buzkıran filosuna sahip bir kuzey deniz yolu ile Rus limanlarını Körfez ve Hint Okyanusu'ndaki deniz terminallerine bağlayan bir kuzey-güney koridorunun önemini vurguladı.Kiev'in Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesini sağlayan anlaşmadan çekilen Rusya, Ukrayna limanlarını ve tahıl depolarını bombaladı. Batı, Moskova'yı gıdayı bir savaş silahı olarak kullanmakla suçluyor.Putin, mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında çıkarılan tutuklama emri nedeniyle zirveye uzaktan katıldı.Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de açılışta yer almadı.Gelişmekte olan ekonomiler grubu BRICS'in 15'inci devlet ve hükümet başkanları zirvesi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı.Zirvede İran, Arjantin, Bangladeş ve Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu yeni üyelerin örgüte katılımının tartışılması bekleniyor.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de zirveye katılması planlanıyor.Merkezi Çin'in Şanghay kentinde bulunan NDB'nin şu ana kadar toplam 98 proje için 32,4 milyar dolarlık fon sağladığı ve bu projelerden 280 milyon kişinin yararlanması öngörüldüğü bildiriliyor.Bangladeş, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'ın katılımıyla üye sayısını 9'a çıkaran bankanın, yeni üyelerle genişlemesi bekleniyor.Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde yapılan zirve 24 Ağustos'ta sona erecek.