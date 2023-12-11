Kulis: Akşener’in Ankara planı

ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ
Öte yandan “kararın riskli olduğunun ancak partinin artık tek başına var olması gerektiğinin” altını çizen birçok kurmay da muhalefet kanadından gelen sert eleştirilerden rahatsız olduklarını belirtiyor. İYİ Parti’nin CHP’den ayrı, ideolojisi olan, “müstakil” bir parti olduğunu belirten kurmaylar, seçimlere ayrı girme kararına saygı duyulması gerektiğini belirtiyor. Kararın tek taraflı değerlendirildiğini belirten kurmaylar, iş birliğine “hayır” diyenlerin açıklamalarının dikkate alınmadığını da kaydediyor.
Kurmaylar; CHP’ye yakın isimlerin partilerine yönelik eleştirilerinin kutuplaşmaya neden olacağını belirtiyor.
Akşener’in “ittifaka” yönelik sert söylemlerinin, CHP’den gelen eleştiriler nedeniyle de devam edeceği öne sürülüyor. Cumhuriyet’in ulaştığı partiden üst düzey bir yetkili de İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “işbirliği” teklifini oyladığı GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediğinin altını çizerek “Genel başkanın, bu sözünü yerine getireceğine inanıyorum” yorumunu yapıyor.