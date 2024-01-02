Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Akşener'in kapalı toplantıda söyledikleri şaşırttı /02 Ocak 2024 10:40

Kulis: Akşener'in kapalı toplantıda söyledikleri şaşırttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifalarla ilgili olarak "Hadi göreyim, bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler? Ne milletvekili ne bir üye gidebilir. Gitse de almayacaklar. Nisan ayına kadar kimse AK Parti’ye geçemeyecek" dediği ileri sürüldü.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz cuma günü Aksaray'da gerçekleştirdiği görüşmelere dair edindiği bilgileri aktardı.

Millet İttifakı'ndan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na birtakım suçlamalar yönelterek ayrılan partide, şimdilerde ise bir dönem aday göstermek istedikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteriliyor.

Yavaş 'korkaklıkla' itham edilirken, İmamoğlu ise İYİ Parti'nin iç işlerine müdahale etme iddiasıyla karşı karşıya. Ayrıca partide CHP'den gelen iş birliği teklifinin reddedilmesine karşı çıkan isimler ya görevden alınıyor, ya da istifa ediyor.

İYİ Parti'nin yerel seçimlere dair hazırlıkları, işte bu tartışmaların gölgesinde sürüyor.

Bu kapsamda Saymaz, Akşener'in İç Anadolu'daki yedi il başkanı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldiği duyumunu paylaştı. Gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) İddiaya göre kapalı toplantıda partililere şunları söyledi:

'Hadi göreyim, bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler? Ne milletvekili ne bir üye gidebilir. Gitse de almayacaklar. Nisan ayına kadar kimse AK Parti’ye geçemeyecek.'

Akşener'in İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'i ima ettiği öne sürülüyor. Hatta Akşener'in AK Parti'den 'Beker'i almayın' ricasında bulunduğu savunuluyor. Beker, 'Bu söylenti üç ay önce kulağıma geldi' diyor. (...)"
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