Samanyolu Haber /Dünya / Ana muhalefet lideri boynundan bıçaklandı /02 Ocak 2024 10:38

Ana muhalefet lideri boynundan bıçaklandı

Güney Kore’de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, Busan’da düzenlediği basın toplantısı sırasında boynundan bıçaklandı.

SHABER3.COM

Güney Kore’de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung (59), Busan’da düzenlediği basın toplantısı sırasında boynundan bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Lee’nin bilincinin açık olduğu bildirildi.

Yonhap haber ajansı, Lee’nin bıçaklandıktan 20 dakika kadar sonra hastaneye götürüldüğünü ve bilincinin açık olduğunu yazdı. Lee, helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Lee’nin bilincinin açık olduğu belirtildi.

50li ya da 60lı yaşlarındaki saldırganın imza istemek için Lee’ye yaklaştığı ardından boynunun solundan bıçakladığı sosyal medyada yayılan videolarda da görülüyor.

SEÇİMLERİ AZ FARKLA KAYBETMİŞTİ

Lee, 2022 yılında yapılan başkanlık seçimlerini yüzde 0,73 farkla kaybetmişti. Demokratik Partisi’nin lideri Lee, 2027’deki cumhurbaşkanlık seçimlerinde de tekrar yarışmayı hedefliyordu.

YOLSUZLUK SUÇLAMALARININ HEDEFİNDE

Lee, daha önce başkent Seul’ün güneyindeki Seongnam’ın belediye başkanlığını yapmıştı. Bu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Lee, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor ve siyasi olduklarını savunuyor. Savcılar, Lee hakkındaki tüm iddiaları araştırmaya devam ediyor.
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