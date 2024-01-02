Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar mı aldı? Kendisi açıkladı

2024'e girerken çoğu ünlünün evde olduğu, az sayıda yıldızın ise yeni yılı sahnede karşıladığı tahmin ediliyor.



Sahnede olan isimlerden biri de, Türkiye'nin megastarı Tarkan'dı. Şarkıcı, kült şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.



Konserini Kıbrıs'ta veren Tarkan'ın 1 milyon dolar ücret alacağı ileri sürülmüştü.



10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu iddia doğru değil.



Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok.



Tarkan 10 milyon lira almış." ifadesini kullandı.