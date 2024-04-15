Kulis: Hezimetin ardından AKP'de yeni arayışlar hızlandı

Yerel seçimler, CHP’nin birinci parti olmasıyla 22 yıl aradan sonra AKP’nin ve ortaklarının net bir şekilde yenildiği gerçeğini ortaya koydu.



Kulislerde, tabanının geri dönüş eğilimine girmemesi durumunda, Erdoğan’ın başka yaklaşımlara yönelebileceği konuşuluyor. Yeniden aday olmanın çok zorlama olacağının görülmesi ve tepkilerin dinmemesi durumunda parlamenter sistem önerisinin gündeme gelebileceği varsayılıyor.



Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in kulislerden aktardığı haberinin ilgili bölümü şöyle:



“AKP genel, CHP yerelde iktidar konumunda. Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili ciddi açmazları var. Son beş yılda, Atatürk sonrası liderlerin hastalığına yakalanmış gibi duruyor: Ekonomiyi çökerterek iktidardan gitme. Erdoğan, bu konuda Mehmet Şimşek’in varlığına karşın çaresiz. Acı reçeteyi en az 2-3 yıl kana kana içecek Türk seçmeni yeniden Erdoğan’a dümeni kırar mı? Ya da CHP, ülkeyi yönetebileceğinin işaretlerini nasıl verecek? Soruların yanıtlarını en erken 2025’in yaz başında alabileceğiz. Çünkü CHP, yerel iktidarlarında neler yaptığının ilk karnesini alacak. Ama unutmamak lazım ki CHP, yerel yönetimlerde artık bir noktaya geldi. “94 sendromunu”, 20 yılı aşan AKP iktidarının ardından akıldan çıkarmamak iyi bir denetleyici olabilir. Ayrıca CHP’de, partisini girdiği ilk seçimde birinci yapan ve önemli illeri kazanmış bir genel başkan var. Üstelik yaşı siyasetin ortalamasını epeyce aşağı çekiyor. Partisinin ve kendisinin siyasi geleceğini ateşe atacağını kimse düşünmüyor. Önümüzdeki bir yıllık uygulama önemli olacak.



AKP kulislerinde, tabanının geri dönüş eğilimine girmemesi durumunda, Erdoğan’ın başka yaklaşımlara yönelebileceği de konuşuluyor. Yeniden aday olmanın çok zorlama olacağının görülmesi ve tepkilerin dinmemesi durumunda parlamenter sistem önerisinin gündeme gelebileceği varsayılıyor. Bu varsayım, zayıflayan iktidar blokunun daha da gerilemesi anlamına gelebilir. Ancak başbakanlığa adaylık için bir sınırlama yok, Erdoğan ülkeyi yönetmeyi sürdürmek için şansını deneyebilir.”