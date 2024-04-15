Samanyolu Haber /Politika / Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu /15 Nisan 2024 08:50

Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu

Kırıkkale'de AKP Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak ve akrabası muhtar adayı arasında seçim nedeniyle kavga çıktı. Muhtar adayı Irmak'a tüfekle ateş açtı.

SHABER3.COM

Kırıkkale'nin AKP Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, AKP İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:59:10