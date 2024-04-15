Fenerbahçe'den deplasman rekoru

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.



İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



BİR SEZON İÇİNDE DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORU



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu.



Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.



Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti.



Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı.



Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.



Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.



PENALTI VAR'DAN GELDİ



Fenerbahçe'nin 56. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi.



Müsabakanın 55. dakikasında sarı-lacivertli takımda Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.



Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pzosiyonu izlemeye gitti.



Numanoğlu, izlemenin ardından penaltı kararına hükmetti.