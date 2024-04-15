Samanyolu Haber /Politika / AKP'li isimden hakaret: Aç Türkler tatilden dönüyor /15 Nisan 2024 08:55

AKP'li isimden hakaret: Aç Türkler tatilden dönüyor

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımına tepkiler henüz bitmemişken, seçimi kaybeden AKP'li eski belediye başkanının sosyal medyada "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" paylaşımı tepki çekti.

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AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco tatilinde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmasına tepkiler sürerken bir başka AKP'li ismin sosyal medya paylaşımı da tepkileri topladı. AKP'li isim seçmenlere "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" diyerek hakaret ettiği ortaya çıktı.


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AKP'li Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşan yoğunluğu "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" notuyla paylaştı. Tepkiler üzerine Yavaş söz konusu paylaşımını sildi.
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