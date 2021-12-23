Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur düştü ama zamlar devam edecek: Mart sonrası kriz /23 Aralık 2021 10:14

Kur düştü ama zamlar devam edecek: Mart sonrası kriz

Vatandaş enflasyon, üretici ise maliyet mağduru. Fiyat artışları döviz kurlarındaki düşüşe rağmen hız kesmeden devam edecek.

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Son bir aydır kur rekorlarına ve buna bağlı zamlara kilitlenen vatandaş, yeni ekonomik adımlar sonrası özellikle gıda alanında fiyatlarda indirim beklerken, sektör temsilcileri ise fiyatların hızla artmaya devam edeceğini açıkladı.

Doların 13 TL altına inmesi ‘zamlar geri alınır mı' beklentisi yaratırken, gıda üreticileri ise maliyetlerin hâlâ 9 TL'lik dolar kuru seviyesinde olduğunu ve fiyatların fren yerine gaza basamaya devam edeceğini açıkladı. Son günlerde döviz düşse de çitfçinin maliyetlerinde herhangi bir düşüş olmadığını anlatan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Gerek tohumda, gerek gübrede, gerek yemde, gerek mazotta herhangi bir indirim olmaması üretim maliyetlerini artırıyor. Gıda enflasyonu devam edecek. Dövizdeki düşüşün girdilere yansımaması raflardaki fiyatların artmasına neden oluyor. Mazotta, gübrede indirim olmadığı ortamda bunun tüketiciye yansıması kaçınılmaz” dedi.

MART SONRASI KRİZ

Sözcü'den Sayime Başcı'nın haberine göre, sektörün 3 yıldır zarar ettiğini ve yem tüketiminde yüzde 25'lik bir düşüş yaşandığını aktaran Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Bu dünyanın sonu gibi bir şey sektörümüz için” diye konuştu. İneklerin kesime gitmeye devam ettiğini kaydeden Solakoğlu, mart ayına yetecek kadar yem stoku olduğunu, sonrasında ise hem tavuk hem süt sektöründe çok ciddi bir kriz ve yokluk yaşanacağını anlattı.

FİYATLAR HIZLA ARTACAK

Mevcut durumu anlatmak için süt örneğini veren TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, “En son sütte maliyet çalışması yapıp, 4.70 fiyat açıklandığı vakit dolar 9.60 mertebesindeydi. Tüketici tarafında durumun vahametinin farkındayız. Ama 5.5 TL'ye mal ettiğiniz bir şeyi 4.70'e satarsanız ne kadar sürdürebilirsiniz bu üretimi. Fiyatlar hızla artmaya devam edecek” açıklamasını yaparak sektörün de bir panik havası içinde olduğunu anlattı.

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