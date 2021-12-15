Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur gece saatlerinde de artmaya devam ediyor /15 Aralık 2021 21:32

Kur gece saatlerinde de artmaya devam ediyor

Merkez Bankası'nın dolar satarak kurlara müdahale etmesinin ardından bir süre sakin bir seyir izleyen dolar kuru gün içerisindeki yükselişini gece saatlerinde de sürdürüyor.

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Yeni haftaya rekorla başladıktan sonra Merkez Bankası’nın 2,5 milyar dolarlık dördüncü müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilen dolar kuru tarihi zirvesini yenileyerek 14,83'e çıktı. Merkez'in müdahalesinin etkisi yalnızca iki gün sürdü.

Güne 14,40'lı seviyelerinde başlamasının ardından yeniden tarihi rekorunu gören dolar kuru saat 21:23 itibarıyla 14,83'e çıktı.

Avro ise sabahın ilk saatlerinde 16,20'li seviyelerden güne başlamasının ardından 16,69 TL seviyelerine yükselerek tarihi rekora ulaştı..

Dolar/TL kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95 değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı. Dolar kuru pazartesi tarihi seviyesini görerek 14,61'e yükselmişti.

Dolar/TL'nin 3 aylık ima edilen oynaklığı Aralık başında 47,55'e kadar yükselirken 1 aylık ima edilen oynaklığı da 3 yılın zirvesine tırmanmıştı.
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