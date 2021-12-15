"5 bin TL'den 12 bin TL'ye..."

Spotçularda satılan ikinci el beyaz eşya fiyatlarını gündeme getiren Cumhuriyet TV muhabiri Sinem Nazlı Demir, kameraman İsmail Bayraktar ile birlikte yaptığı haberde, beyaz eşya fiyatlarına yılbaşından sonra yüzde 50 zam geleceğini aktardı.
İki aydır günlük fiyatların değiştiğini dile getiren bir spot dükkanı iletmecisi ise 1000 TL'den ucuza televizyon olmadığını söyledi.
Geçen sene 5 bin TL'ye dizilen evi bu sene 12 bin TL'den ucuza dizemeyeceğini ifade eden işletmeci, "Fiyatlar başını alıp gidecek" tahmininde bulundu.