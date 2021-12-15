Samanyolu Haber /Ekonomi / "5 bin TL'den 12 bin TL'ye..." /15 Aralık 2021 21:47

"5 bin TL'den 12 bin TL'ye..."

Türkiye'de artan döviz kurları ve yüksek enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu durumun ikinci el piyasasına da yasımaları olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet TV'ye konuşan bir spot dükkanı iletmecisi geçen sene 5 bin TL'ye dizilen bir evin bu sene 12 bin TL'den ucuza dizemeyeceğini ifade etti.

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Dolar/TL kurundaki makas gün geçtikçe açılmaya devam ederken ekonomik kriz yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor. Beyaz eşya fiyatları da krizden olumsuz olarak etkilendi.

Spotçularda satılan ikinci el beyaz eşya fiyatlarını gündeme getiren Cumhuriyet TV muhabiri Sinem Nazlı Demir, kameraman İsmail Bayraktar ile birlikte yaptığı haberde, beyaz eşya fiyatlarına yılbaşından sonra yüzde 50 zam geleceğini aktardı.

İki aydır günlük fiyatların değiştiğini dile getiren bir spot dükkanı iletmecisi ise 1000 TL'den ucuza televizyon olmadığını söyledi.

Geçen sene 5 bin TL'ye dizilen evi bu sene 12 bin TL'den ucuza dizemeyeceğini ifade eden işletmeci, "Fiyatlar başını alıp gidecek" tahmininde bulundu.


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