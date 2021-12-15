"5 bin TL'den 12 bin TL'ye..."

Geçen sene 5 bin TL'ye dizilen evi bu sene 12 bin TL'den ucuza dizemeyeceğini ifade eden işletmeci, "Fiyatlar başını alıp gidecek" tahmininde bulundu.









Dolar/TL kurundaki makas gün geçtikçe açılmaya devam ederken ekonomik kriz yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor. Beyaz eşya fiyatları da krizden olumsuz olarak etkilendi.Spotçularda satılan ikinci el beyaz eşya fiyatlarını gündeme getiren, beyaz eşya fiyatlarına yılbaşından sonra yüzde 50 zam geleceğini aktardı.İki aydır günlük fiyatların değiştiğini dile getiren bir spot dükkanı iletmecisi ise 1000 TL'den ucuza televizyon olmadığını söyledi.