Samanyolu Haber /Gündem / Küresel ısınmanın korkutan boyutu: Tarihin 'en sıcak mart ayı' yaşandı /09 Nisan 2024 11:53

Küresel ısınmanın korkutan boyutu: Tarihin 'en sıcak mart ayı' yaşandı

Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bildirildi.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliği, son yıllarda dünya genelinde artan bir endişe kaynağı haline geldi. Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen 'en sıcak mart' olduğu açıklandı.

Copernicus uydu izleme sistemi, dünya atmosferini ve yüzeyini sürekli olarak izleyerek iklim değişikliği, hava durumu ve çevresel faktörler konusunda değerli veriler sağlıyor ve bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunuyor. Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,14 derece ölçüldü. Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu bilgisi verildi.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu söylendi.
Son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

AVRUPA'DA DURUM

Copernicus'a göre, Mart 2024'te Avrupa'daki ortalama sıcaklık, 1991-2020 Mart ayı ortalamasının 2,12 derece üzerinde ölçüldü. Bu durum, bu ayı kıtada kaydedilen en sıcak "ikinci mart" haline getirdi.

Sıcaklıklar en çok orta ve doğu bölgelerde ortalamanın üzerinde seyretti. Avrupa dışında sıcaklıklar Kuzey Amerika'nın doğusunda, Grönland'da, Rusya'nın doğusunda, Orta Amerika'da, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında, Afrika'nın birçok bölgesinde, Avustralya'nın güneyinde ve Antarktika'nın bazı kısımlarında ortalamanın üzerinde kaydedildi.

Açıklamada Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess'in "Isınmanın durdurulması, sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasını gerektirir" uyarısına yer verildi.
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