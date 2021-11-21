Kurtlar Vadisi formatı ekranlara geri dönüyor

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi televizyon tarihinde en çok izlenen dizilere imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.





Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri anımsatacak Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.





Dizinin ilk tanıtımı ise sosyal medyada gündem oldu. Tanıtımdaki ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri dikkat çekti.





YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU





Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi isimler yer alıyor.





DİZİNİN KONUSU





Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.