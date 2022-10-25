Samanyolu Haber /Sağlık / Kuş gribi nedeni ile binlerce tavuk itlaf edilecek /25 Ekim 2022 09:58

Kuş gribi nedeni ile binlerce tavuk itlaf edilecek

Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı bir kuş gribi türünün tespit edilmesinin ardından yaklaşık 19 bin yumurta tavuğunun itlaf edilmeye başlanacağı açıklandı.

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Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı, Haskovo şehri yakınlarındaki Krivo Pole köyünde bulunan çiftlikte son üç yılda üçüncü defa salgın görüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar kuş gribinin insan hayatını düşük seviyede tehdit ettiğini düşünse de olası riskleri ve salgını en az seviyeye indirmek amacıyla çiftlik kuşları kapsamlı kesim programlarıyla öldürülüyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan son rapora göre, 2021-2022 verileri, Avrupa kıtasında bugüne kadar görülen en büyük kuş gribi salgınının yaşandığını gösterdi.
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