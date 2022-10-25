Kuş gribi nedeni ile binlerce tavuk itlaf edilecek

Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı, Haskovo şehri yakınlarındaki Krivo Pole köyünde bulunan çiftlikte son üç yılda üçüncü defa salgın görüldüğünü açıkladı.



Uzmanlar kuş gribinin insan hayatını düşük seviyede tehdit ettiğini düşünse de olası riskleri ve salgını en az seviyeye indirmek amacıyla çiftlik kuşları kapsamlı kesim programlarıyla öldürülüyor.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan son rapora göre, 2021-2022 verileri, Avrupa kıtasında bugüne kadar görülen en büyük kuş gribi salgınının yaşandığını gösterdi.