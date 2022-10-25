Samanyolu Haber /Dünya / Polis, ünlü gazeteciyi yanlışlıkla öldürmüş! /25 Ekim 2022 09:55

Polis, ünlü gazeteciyi yanlışlıkla öldürmüş!

Kenya polisi, başkent Nairobi'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif'in polis tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.

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Siyasate müdahale ettiği gerekçesiyle Pakistan ordusunu sert ifadelerle eleştiren ülkenin önde gelen gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif, 24 Ekim'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Euronews'in haberine göre, Polis, Magadi bölgesinden Nairobi'ye aracıyla seyahat ederken vurularak ölen Pakistanlı gazeteci Şerif'le ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, Şerif'in bulunduğu aracın, çocuk kaçırma olayına karışan araca benzediği ve kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymaması nedeniyle polis tarafından ateş açıldığı kaydedildi.

Şerif'in, polis tarafından "yanlışlıkla" açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Polisin dur ihtarına uymadılar ve aracın hızını artırdılar. Polis ateş açtı ve araç devrildi." ifadeleri kullanıldı.


Şerif'in araçta bulunan kardeşi Khurram Ahmed'in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Açıklanan ilk bulgulara göre Şerif, başına arka kısımdan isabet eden bir mermi ile yaşamını yitirdi.

Pakistanlı gazeteci Kenya'da öldürüldü

Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Şerif, Nairobi'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazetecinin ölümünün ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif ve eski Başbakan İmran Han başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımlamıştı.

Şerif'in çok sayıda meslektaşı da sosyal medyada gazetecinin öldürülmesinden duydukları üzüntüyü ifade etmişti.

Bazı gazeteciler ise Şerif'in ölümünden hükümeti ve orduyu sorumlu tutmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın sıkı destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu sert dille eleştirmesiyle biliniyordu.

ARY News televizyonunda İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme sonrası ağustosta Londra'ya gitmişti.

Şerif'in neden Kenya'ya gittiği ise henüz netlik kazanmadı.
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