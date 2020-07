Kuytul: Akit TV Melek Çetinkaya’ya kumpas kurdu!

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Melek Çetinkaya’nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Melek Çetinkaya’nın tutuklanmasının zulüm olduğunu kaydeden Alparslan Kuytul, Akit TV’nin, ‘‘Melek Çetinkaya’nın tutuklanması zulümden ibarettir. Bu zulümde Akit TV’nin de payı var. Akit TV, gördüğüm kadarıyla muhalifleri ekrana çıkartıp onlara kumpas hazırlıyor. Programa çağırmıyorlar, aslında tuzağa çağırıyorlar. Beni de çağırmışlardı, gitmedim.’’ İfadelerini kullandı.







DİYARBAKIR ANNELERİ ANNE DE, BU KADIN ANNE DEĞİL Mİ?





Melek Çetinkaya’nın 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası alan askeri öğrenci olan Taha Furkan Çetinkaya’nın derdine düşen bir anne olduğuna dikkat çeken Kuytul sosyal medyada sıralı tweetinde şunları dile getirdi: ‘‘Kadın kendi çocuğunun derdine düşmüş, çocuk daha askeri okul talebesi. Askeri okul talebeleri, komutanlarına itaat ederler ve kanuna göre suçlanamazlar. Buna rağmen çocuğa müebbet hapis vermişler. Bir anne, yüreği yanıyor ve her gün eylem yapıyordu. Bütün mesele bundan ibarettir. “Sen misin eylem yapan, sen misin her gün ‘Türkiye’de adalet yok’ diyen, sen misin Ankara polisini uğraştıran! O zaman biz de sana böyle yaparız.” diyorlar. İnşallah bu tuzağı hazırlayanların başlarına da bir gün aynısı gelir. Çok insanın canını yakıyorlar. Şimdi güç ellerinde, istedikleri gibi at koşturuyorlar. Nasılsa bu devran bir gün değişir. Ya bu dünyadaki mahkemelerde hesap verirler yahut ahirette Allah’ın mahkemesinde. Bu kadının kimseyi övdüğü falan yok. Bir ev kadını, çocuğunun derdine düşmüş bir anne. Diyarbakır anneleri anne de, bu kadın anne değil mi?”

















15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezaları alan Harbiyeli askeri öğrencilerin en büyük savunucularından olan Askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Akit TV’den Fatin Dağıstanlı’nın ‘Pazar Manşeti’ programının konuğu olmuştu.