Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti kuruldu /09 Aralık 2020 20:19

Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti üç parti tarafından kuruldu. Başbakan Ersan Saner olurken, kabine listesi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu.

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Hükümet, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşurken, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner bakanlar kurulu listesini Tatar'a iletti.

Tatar ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Saner, iki gün önce kendisine yeni hükümeti kurma yetkisinin verildiğini hatırlattı.

Saner, UBP-YDP-DP olarak bir koalisyon hükümeti protokolü imzaladıklarını ve hükümeti kurduklarını belirterek, kabine listesini Cumhurbaşkanı Tatar'a sunduğunu ve yeni kabinenin kabul edildiğini söyledi.

Daha sonra Saner, KKTC'nin 36. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu. Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman."
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