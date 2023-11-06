Samanyolu Haber /Gündem / KYK yurtlarındaki asansör kazaları peş peşe geliyor: Şimdiki adres Rize /06 Kasım 2023 08:33

KYK yurtlarındaki asansör kazaları peş peşe geliyor: Şimdiki adres Rize

Aydın’da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir yurtta gerçekleşen asansör kazasında bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından bu sefer Rize’deki bir KYK yurdunda boş asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı.

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22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, içinden çıktığı asansörün gürültüyle yere çakılması üzerine fenalık geçirdi.

Öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto etti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.

25 Ekim gecesi Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 16 öğrencinin bindiği asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için ülkenin dört bir yanında protestolar düzenlenmişti.

BBC Türkçe’ye konuşan öğrenciler, benzer ihmallerin diğer Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaygın olduğunu söylemişti.

Öğrencinin ardından asansör zemine çakıldı

Pazar akşamı Rize’de gerçekleşen olay ise şehrin merkezinde bulunan Fener mahallesindeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

DHA’nın haberine göre bir üniversite öğrencisi, tek başına dokuzuncu kattan bindiği asansörden giriş katında indi.

Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalandı ve zemine çakıldı.

Öğrenci gürültü üzerine panikle fenalık geçirdi.

Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de dışarı çıktı, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Vali Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatacaklarını ve gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti.

Aydın’da bir öğrenci hayatını kaybetmişti

25 Ekim’de Aydın’a bağlı Efeler’de Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında 15 öğrenci yaralanmış, Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından öğrenciler, asansörlerin uzun süredir bozuk olduğunu ancak tüm uyarılara rağmen tamir ettirilmediğini söyleyerek yurt yerleşkesinde protesto başlattı.

Aydın'daki öğrenci eylemi yurt geneline yayıldı, pek çok kent meydanında ve KYK yurdunda protesto düzenlendi.

"Yurtsuzlar" adıyla eylem yapan üniversite öğrencilerinden Ceren Kumaş, Aydın'dakine benzer problemlerin diğer KYK yurtlarında da yaşandığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Kumaş, geçtiğimiz günlerde kendi kaldığı yurttaki asansörün de birkaç kat aşağı düştüğünü anlatmıştı:

"Sadece Aydın'da değil, bu sorunları hepimiz yaşıyoruz. Her KYK yurdunda asansör problemi ve benzer ihmaller var. Herhangi bir KYK yurdunda, her an bizim de başımıza gelebilir. Aydın'da arkadaşlarımız hem yurda hem de CİMER'e şikayet etmişti ama buna rağmen asansörler kontrolden geçmedi."
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