Samanyolu Haber /Gündem / La casa de papel Gaziosmanpaşa /31 Ağustos 2023 09:27

La casa de papel Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskesi takarak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında General Aldoğan Caddesi’nde meydana geldi. E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam Salvador Dali maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi. F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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