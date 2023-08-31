Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de 1 milyon, Bosna’da 460 bin TL /31 Ağustos 2023 09:31

Türkiye'de 1 milyon, Bosna’da 460 bin TL

Fiyatlarındaki artışların yanında yüksek vergi oranları aracın vergisiz fiyatını geçiyor. Türkiye’de üretilen bir otomobilin yurt içi satış fiyatı, yurt dışı fiyatının 2 katından fazla.

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüksek oranlı olması nedeniyle sıfır araçların fiyatının katlanması tepki çekiyor. Akademisyen Yüksel Hoş, Türkiye'de üretilen Fiat Egea marka aracın Türkiye'de yurt dışı fiyatının iki katından fazla fiyata satılmasına tepki gösterdi. MHP Kastamonu eski Milletvekili Harun Yılmaz ise “1 milyona sıfır araç alıyoruz ve memnunuz, beğenmiyorsanız almayın” diye karşılık verdi. Aracın bu satış fiyatının yarısından fazlası ise vergiden oluşuyor.

Akademisyen Yüksel Hoş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu araç Egea. Özelliği Türkiye'de üretilmesi. Fiyatı tam 1 milyon lira. Fakat aynı araç Bosna Hersek'te 460.000 lira. Düşünün bakalım, niye? Göbekli tepe gibi tarihin ve medeniyetin ilk başladığı yere sahip olup muhtemelen tekerleğin ilk bulunduğu topraklarda tekerlekli bir araca bu denli para vermek zorunda kalmak da bizim kahrımız” ifadelerini kullandı.

“BEĞENMİYORSANIZ ALMAYIN”

MHP'li Harun Yılmaz, akademisyene, “Ben Egea'ya binmiyorum. Geçen yıl Volvo'mu 320'ye satıp 430'a Passat aldım. Bu yıl Passat'ı 1.200'e satar üste 300-500 koyar başka bir şey alırım. Şartlar dahilinde binerim. Egea alamayan Fiorino alsın, olmadı 2.el Linea alsın” diye teki gösterdi.

Yüksel Hoş ise bu paylaşıma, “MHP 26. dönem milletvekili abimizin biz fakir pisliklere mühim tavsiyeleri. Kulak verelim” yanıtını verdi.

Türkiye'de araçlara yüzde 20 KDV oranı uygulanırken, silindir hacmi ve aracın fiyatına göre yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80, yüzde 130, yüzde 150 ile yüzde 220 oranlarında ÖTV uygulanıyor.

531 BİN LİRASI VERGİ

Fiat Egea Sedan'ın Lounge 1.3 M.Jet 95 HP modelinin liste satış fiyatı 1 milyon 3 bin 900 TL iken aracın vergisiz bedeli ise 472 bin 646 TL. Yüzde 80 ÖTV ile yüzde 20 KDV oranı eklenen aracın fiyatı bir anda katlanıyor. Vergilerin toplamı, aracın vergisiz fiyatını 58 bin 608 lira aşarak 531 bin 254 TL'ye ulaşıyor.
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