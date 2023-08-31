Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun işini mi kolaylaştırdı? /31 Ağustos 2023 09:34

Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun işini mi kolaylaştırdı?

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha bu göreve talip olmasını yorumlarken "Ekrem İmamoğlu'nun işini de kolaylaştırmış olabilir" dedi.

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Gazeteci Murat Yetkin, uzun yıllar AKP tarafından yönetilen başkenti geçtiğimiz yerel seçimlerde iktidar partisinden alarak CHP'ye kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha göreve talip olma kararını yorumladı.

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık İmamoğlu ve Yavaş'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söylüyordu. 14 - 28 Mayıs yenilgisi sonrası 'ittifak karşıtı' çıkışlarda bulunan, ancak sonra ileri sürdükleri söylemlere bakıldığında kapıları açık bıraktıkları anlaşılan İYİ Parti'nin de cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmalarını isteyecek kadar başarılı buldukları bu iki isme destek vermeleri bekleniyor.

"Bu gelişme hem CHP hem de İYİ Parti yönetimlerini ters köşede bırakıyor görünse de aslında rahatlatmış da sayılabilir" diyen Yetkin, şöyle devam etti:

"Yavaş her iki parti yönetimlerini de riskli bir karar almak sıkıntısından -riski kendi üstlenerek kurtardı. Bu bakımdan muhalefet saflarında 28 Mayıs yenilgisinden beri görülen dağınıklığı toparlayıcı ilk hamle olma özelliği de var.

'ERDOĞAN'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRMIŞ OLABİLİR'

Yavaş, Erdoğan’ın işini biraz zorlaştırmış da olabilir. Seçimden bu yana CHP ve İYİ Parti içindeki çalkantılar, Millet İttifakının dağılması gibi gelişmeler AK Parti saflarında muhalefetin Yavaş’ın adaylığı etrafında birleşmeyebileceği değerlendirmelerine yol açmıştı. Şimdi Erdoğan, Ankara’ya da İstanbul kadar önem vermek, seçimi Yavaş’tan alacak bir aday bulmak zorunda.

Her halükârda Yavaş çıkışıyla muhalefetteki üzerine ölü toprağı serpilmiş bezginliği dağıtmaya yarayabilecek bir adım attı. Bu adımın CHP içinde İstanbul'da İmamoğlu'nun adaylığı konusundaki belirsizliğin giderilmesini de hızlandırabilir. Hangi yönde hızlandıracağını biraz da İstanbul İl Kongresi gösterecek ama Yavaş, İmamoğlu'nun işini de kolaylaştırmış olabilir."
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