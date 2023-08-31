Akif Beki'den Saray fetvacısı Karaman'a tepki: Bilmesek yutturacaklar

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fetvacısı' olarak da bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.



Karaman, "Sömürgeci Batı’ya göre AK Parti’ye/Erdoğan’a iktidar olma şansı baştan verilmemeli idi. Madem bu engellenemedi, devamı engellenmelidir. Onun iktidara gelmesi, Türkiye’deki laik rejimin çökmenin eşiğine gelmesi ve Türkiye’nin Batı lehine olan ilişkilerinin tehlikeye girmesi anlamına gelir. Bu yüzden Türkiye’deki seküler güçler, (Türkiye İslam’a dönmemelidir diye) İslâm tehlikesine karşı birleşmek zorundadırlar" gibi ifadeler kullanmıştı.



AKP'nin kuruluş yıllarını hatırlatan Beki, "AK Parti ve Erdoğan; başörtüsü ve Erdoğan’ın siyasi yasağı gibi yasaklarla mücadelede Batı’nın tam desteğini almamış mıydı?" diye sorduğu yazısında şunları kaydetti:



"Erdoğan; başbakanlığı sırasında bile CHP ve MHP tarafından ülkesini Batı’ya şikayet etmekle, ABD ve AB’den medet ummakla, demokrasi, hak ve özgürlük standartlarını dünyaya kötülemekle suçlanmıyor muydu?



Askeri müdahaleler, kapatma davası ve vesayet düzeninin aşılmasında Batı, sonuna kadar AK Parti ve Erdoğan’ın yanında yer almamış mıydı?



Erdoğan, daha yasağı kalkmadan Washington’da, Brüksel’de el üstünde tutulmaya başlamamış mıydı? Bu demokratik dayanışmayı, gururla sahiplenmemiş miydi? Ve daha sonra BOP Eşbaşkanlığını, övünçle üstlenmemiş miydi?



Dahası var. CHP’yi; Avrupa karşıtı diye AB Sosyalistlerine şikayet eden, Amerikan karşıtı olmakla suçlayan, Erdoğan ve AK Parti’den başkası mıydı?



Fakat daha 10 yıl öncesine kadar böyle değilmiş gibi anlatılıyor. Bilmesek, içinde yaşamasak sadece dünümüzün değil, bugünümüzün de boyasını değiştirerek, başka bir şeymiş gibi yutturacaklar."