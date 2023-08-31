Samanyolu Haber /Politika / Saray’ın bir günlük israfı 30 milyon liraya dayandı! /31 Ağustos 2023 09:43

Saray’ın bir günlük israfı 30 milyon liraya dayandı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ek ödeneklerle birlikte yaklaşık yüzde 100 oranında artırıldığını ve 10 milyar 877 milyon liraya ulaştığını söyledi. Başarır’ın açıklamasına göre sarayın günlük harcaması 29 milyon 800 bin liraya denk geliyor. Saray’ın sadece 1 dakikada harcadığı para 18 bin TL!

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Sözcü’ye konuşan Başarır, bu verilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığını ancak 24 saat sonra kaldırıldığını belirterek, “Saray, Haziran ayında dakikada 15 bin, saatte 900 bin, günde 21 milyon, ayda 647 milyon lira harcıyordu. Temmuz ayında dakikada 18 bin yani 2.5 emekli maaşı, saatte 110 bin, günde 28 milyon, ayda 845 milyon lira harcıyor. Biri bu utanmazlığı anlatabilir mi? Memura zam yapabilirmiş. Ne kadar vicdanlısın Erdoğan… Ek bütçe istediler 640 milyon lira zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 5 milyar 62 milyon liraydı, 5 milyar 700 milyon lira olmalıydı ama 10 milyar 877 milyon lira oldu. Çıkıp söylesin, nedir bu 5 milyar liralık fark. Erdoğan bunu nerede, ne için kullanacak?” ifadelerini kullandı.
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