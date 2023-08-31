Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor /31 Ağustos 2023 09:51

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı kura çekimi, Monaco'da gerçekleştirilecek.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda son üç maç oynandı ve gruplarda mücadele edecek 32 takım belli oldu. Devler Ligi'nde son üç vizeyi Kopenhag, Antwerp ve PSV aldı.

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Devler Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi vizesi alan son üç takım da belli oldu. Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları bugün çekilecek. Monaco'da düzenlenecek kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak.
Galatasaray 4. torbada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Devler Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, Antwerp, Kopenhag.
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