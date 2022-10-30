Samanyolu Haber /Gündem / Latif Şimşek canlı yayınında fenalaştı! /30 Ekim 2022 11:12

Latif Şimşek canlı yayınında fenalaştı!

tv100.com yazarı Latif Şimşek, Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programı sırasında canlı yayında fenalaştı.

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tv100'ün ilgiyle izlenen siyaset programı Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'e tv100.com yazarı Latif Şimşek, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat konuk oldu.

İlk yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesi programda konuşulurken yayına Ankara'dan bağladan Şimşek canlı yayında fenalaştı. Ardor, Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şimşek, doktorunun izin vermemesi nedeniyle yayına devam edemedi. 
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