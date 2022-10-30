Putin 'Rusya Kahramanı'nı görevden aldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Moscow Times'a yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Askeri Bölgesi komutanı General Aleksandr Lapin'in görevinden alındığını söyledi.







Aleksandr Lapin, özellikle Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve Wagner güvenlik şirketinin kurucusu Yevgeny Prigozhin tarafından eleştirilere maruz kaldı.





Kadirov, Ukrayna'nın ordusunun Liman kentinde kontrol sağlaması ve Donetsk'in kuzeyinde savunmayı koruması nedeniyle Lapin'i "vasat" olarak niteledi.





Kadirov, Lapin'in rütbesinin indirilerek "er" yapılması, "ödüllerinin elinden alınması ve utancını kanla temizlemesi için cepheye gönderilmesi" çağrısında bulunmuştu.





ALEKSANDR LAPİN

58 yaşındaki Lapin, 2017'den bu yana Merkez Askeri Bölge'ye (CMD) komuta ediyor. Bundan önce Rusya'nın Suriye'deki grup karargahının başındaydı. Lapin'in bir tanıdığı onu "sadece emirleri yerine getiren değil, bunu yapmaktan zevk alan gösterişsiz ve etkili bir adam" olarak tanımladı.





Lapin'in bir süre, şu anda Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunu yöneten Sergey Surovikin'in astı olduğu biliniyor.





Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Lapin'in medyada ilk yer aldığı haberlerden biri, Savunma Bakanlığı'nın Zvezda TV kanalında, Çernihiv Bölgesi'nde "cesaret ve kahramanlık gösteren" askeri personeli "cephede" ödüllendirdiğine dair bir haberdi.





BBC Rusça Servisi'nin öğrendiğine göre, Lapin'in oğlu Denis de ödüllendirilenler arasındaydı. Bu videonun yayınlanmasından birkaç gün sonra Rusya, Kiev ve Çernihiv yönlerindeki askerlerini geri çektiğini duyurdu.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Temmuz'da Lapin'e Luhansk'ın ele geçirilmesindeki katkılarından dolayı "Rusya Kahramanı" unvanı verdi.