Lavrov: Tahıl anlaşmasını canlandırma teklifi gerçekçi değil





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen ay Lavrov'a yazdığı bir mektupta, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasını kabul etmesi halinde BM'nin derhal uygulamaya koyabileceği dört tedbirin ana hatlarını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını reddetmediğini, ancak yapılan önerinin "gerçekçi" olmadığını söyledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerini dünyanın geri kalanına "tepeden bakmakla" suçlayan Lavrov, iki tarafın da gelişmekte olan ülkeleri kazanma mücadelesi verdiğini ileri sürdü.New York'ta BM Genel Kurulu’nun ardından konuşan Rus Dışişleri Bakanı, zirve haftası boyunca 30'dan fazla ülkeyle görüştüğünü söyledi.Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan küresel gıda krizi sonrası Moskova ve Batılı ülkeler bu krizden en fazla etkilenen gelişmekte olan ülkeleri kendi saflarına çekmek için yeni bir mücadeleye başladı.Genel Kurul konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler'de bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, tedbirleri reddetmediklerini fakat gerçekçi de bulmadıklarını belirterek, "Genel Sekretere önerilerinin neden işe yaramayacağını açıkladık. Uygulanmaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.Rusya'nın işgalinden bu yana ilk kez Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak üzere New York'a giden Lavrov ve Zelenskiy, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısına katıldı ancak ikili görüşmedi.