Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: Tahıl anlaşmasını canlandırma teklifi gerçekçi değil /25 Eylül 2023 07:24

Lavrov: Tahıl anlaşmasını canlandırma teklifi gerçekçi değil

Batılı ülkelerini dünyanın geri kalanına "tepeden bakmakla" suçlayan Lavrov, gelişmekte olan ülkeleri kazanma mücadelesi verdiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını reddetmediğini, ancak yapılan önerinin "gerçekçi" olmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerini dünyanın geri kalanına "tepeden bakmakla" suçlayan Lavrov, iki tarafın da gelişmekte olan ülkeleri kazanma mücadelesi verdiğini ileri sürdü.

New York'ta BM Genel Kurulu’nun ardından konuşan Rus Dışişleri Bakanı, zirve haftası boyunca 30'dan fazla ülkeyle görüştüğünü söyledi.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan küresel gıda krizi sonrası Moskova ve Batılı ülkeler bu krizden en fazla etkilenen gelişmekte olan ülkeleri kendi saflarına çekmek için yeni bir mücadeleye başladı.

Lavrov: Teklifi reddetmiyoruz ancak uygulanması mümkün değil

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen ay Lavrov'a yazdığı bir mektupta, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasını kabul etmesi halinde BM'nin derhal uygulamaya koyabileceği dört tedbirin ana hatlarını çizdi.

Genel Kurul konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler'de bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, tedbirleri reddetmediklerini fakat gerçekçi de bulmadıklarını belirterek, "Genel Sekretere önerilerinin neden işe yaramayacağını açıkladık. Uygulanmaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın işgalinden bu yana ilk kez Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak üzere New York'a giden Lavrov ve Zelenskiy, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısına katıldı ancak ikili görüşmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lavrov: Tahıl anlaşmasını canlandırma teklifi gerçekçi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:39:25