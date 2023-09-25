120 bin Karabağ'lı Ermeni, Ermenistan'a göçecek

Azerbaycan bölgedeki Ermeni halkın haklarının garanti altında olduğunu ve bölgeyi "bütünleştireceğini" duyursa da Ermeniler "etnik baskıdan korktuklarını" söylüyor.

Dağlık Karabağ'da ayrılıkçı bölgenin liderleri 120 bin Ermeni'nin Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemediğini ve "etnik temizlikten korktukları için" Ermenistan'a gideceğini söyledi.Liderler ayrıca, "Azerbaycan'ın askeri operasyonu nedeniyle evsiz kalan ve bölgeyi terk etmek isteyen" herkese Rus barış gücü askerlerinin Ermenistan'a kadar eşlik edeceğini bildirdi.Karabağ Ermenilerinin hala "etnik temizlik tehlikesiyle" karşı karşıya olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da halkın bölgeden ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ermenistan'ın onları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.Karabağ'daki Ermeniler, Azerbaycan ordusunun 24 saatlik yıldırım askeri operasyonunun ardından 20 Eylül'de ateşkes ilan etmek zorunda kaldı.Kitlesel bir göç, Rusya, ABD, Türkiye ve İran'ın nüfuz mücadelesi verdiği, petrol ve doğalgaz boru hatlarının kesiştiği, etnik gruplardan oluşan Güney Kafkasya bölgesindeki hassas güç dengesini değiştirebilir.