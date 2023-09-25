Meloni: Göç ile mücadele konusunda umduğumuz noktada değiliz

Koalisyon ortağı Salvini'den AB'ye sert tepki





İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, aşırı sağcı partisinin bir yıl önce kazandığı seçim zaferinin ardından düzensiz göçü kontrolde umdukları noktaya ulaşamadıklarını kabul etti.İtalyan kanalı TG1'e verdiği demeçte Başbakan Meloni, "Bu kadar çok çalışmışken göç konusunda şu andakinden daha iyi noktada olmayı umduğumuz çok açık. Sonuçlar beklentilerimizin altında. Bu kesinlikle çok karmaşık sorunun eminim ki temeline ineceğiz" dedi.Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri Partisi büyük ölçüde İtalya'ya kitlesel göçü azaltma vaadi sayesinde sandıktan ilk sırada çıkmıştı.Ancak İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Kuzey Afrika'dan teknelerle gelen göçmen sayısının 2022'de 70 binden bu yıl 130 bine yükselmesi hükümetin vaadini yerine getiremediğini işaret ediyor.Von der Leyen, Lampedusa'yı ziyaret etti, İtalya'ya destek için 10 maddelik bir eylem planı sunduBu ayın başlarında ise Lampedusa adasına sadece üç günde yaklaşık 8 bin 500 göçmenin ayak basması sonrası Başbakan Meloni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmüş Avrupa Birliği'nin İtalya üzerindeki göçmen baskısını hafifletmesi için adımlar atmaya çağırmıştı.Brüksel de bu çağrıya olumlu yanıt vererek Tunus'a, düzensiz göçü durdurması için mali yardım yapacağını duyurmuştu.Meloni'nin koalisyon ortağı, göçmen karşıtı Lig partisinden Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise AB'nin adımını "savaş sebebi" olarak nitelendirerek reddetti.Lig Partisi ayrıca bu hafta sonu Alman hükümetini Akdeniz'de kurtarma çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşuna fon sağladığı için kınadı ve bunun İtalya'nın içişlerine "çok ciddi bir müdahale" olduğunu söyledi.2019'da hükümetteyken İtalyan limanlarını göçmen kurtarma gemilerine kapatan Salvini, daha sert bir yaklaşım için bastırıyor.Salvini ayrıca, özellikle yeni gözaltı merkezleri inşa edip bu merkezlerdeki gözaltı süresini uzatarak, sığınma hakkı olmayan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini teşvik etmeye çalıştı.Ayrıca bu hafta, iltica kararı bekleyen göçmenlerin 5 bin euro depozito ödemeleri gerektiğini ya da gözaltı merkezine gönderilme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirten bir kararname yayınladılar.