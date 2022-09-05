Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş yarın hâkim karşısına çıkacak /05 Eylül 2022 13:11

Levent Göktaş yarın hâkim karşısına çıkacak

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yarın sabah hakim karşısına çıkacak.

SHABER3.COM

Bulgaristan’da geçen hafta yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Levent Göktaş'ın yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Haskova İl Savcılığı, Göktaş’ı Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçluyor. Svilengrad yakınlarında Bulgaristan’a yasadışı şekilde girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye’nin girişimleri sonucu tutuklandığı bildirildi. 

Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 
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