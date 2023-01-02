Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Bozkır ve Mumcuoğlu'nu tanımıyorum /02 Ocak 2023 19:28

Levent Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Bozkır ve Mumcuoğlu'nu tanımıyorum

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan’dan getirilerek tutuklanan emekli albay Levent Göktaş’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı.

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin dava kapsamında firari durumdayken Bulgaristan’da yakalanan ve iadesine karar verilen emekli Albay Levent Göktaş, 17 Aralık tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı. Göktaş’ın, davanın iddianamesini kabul eden Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadesinin SEGBİS dökümü yapıldı.

"5,5 YIL HAPİSTE YATTIM"
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Göktaş, mahkeme başkanının cinayete ilişkin savunma almayacağına ilişkin uyarısına karşın Hablemitoğlu suikastına ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Bu olayda da hiç benim, benim ilgim ve bilgim bile yok. Ben şahsı tanımıyorum bile, kim olduğunu bile bilmiyorum, 18 Aralık 2002’de olmuş bu olay, Gökhan Bozkır denilen kişiyi ben tanımıyorum bile o tarihte, aramızda telefon görüşmesi bile yok, o ispat vasıtasıdır. Tabur komutanlarıma sorulursa onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Ben şahsı tanımıyorum bile ki o zaman ben albayım alay komutanıyım, adam üst teğmen tim komutan yardımcısı, üst teğmen albayın yanından bile geçemez o zamanlarda odasının önünden bile geçemez. Azmettirici deniyor onu da söylemek zorundayım Tarkan Mumcuoğlu, onu da tanımam ki ben, benim birliğimde olmayan bir adama ben nasıl talimat veririm?”
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