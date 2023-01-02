Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekile suikast iddiası /02 Ocak 2023 19:14

AKP'li vekile suikast iddiası

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast girişiminde bulunulduğu ve girişimin son anda engellendiği iddia edildi.

SHABER3.COM

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddia edildi. 

İHA'da yer alan habere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu M.M.İ. ve M.M.’yi gözaltına aldı. Habere göre gözaltına alınan örgüt mensupları sorgularında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Hacı’ kod adlı örgüt mensubunun, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini itiraf etti.

İddiaya göre suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı kod adlı teröristin Suriye uyruklu R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.

''KEŞİF YAPMA TALİMATI ALMIŞ'' 
R.B.’nin Suriye’de bulunan kardeşi H.B.’nin, PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye’de faaliyet gösteren ‘Serhildan’ kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Vekil Yıldız’a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2’si örgüt mensubu olmak üzere 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞENYAŞARLAR CİNAYETİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ 
AKP'li Halil Yıldız, 2018 seçimleri öncesinde Suruç'ta Şenyaşar ailesinden bir kişinin çarşıda, ikisinin de hastanede öldürmesi olayıyla gündeme gelmiş, Yıldız'ın abisi dahil 4 akrabası tutuklanmıştı.
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